Sudan: fonti "Nova", Rsf abbattono aereo dell'esercito a Omdurman

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno abbattuto un aereo militare dell'esercito sudanese a Omdurman, città situata di fronte a Khartum, sull'altra sponda del Nilo. Lo ha confermato ad "Agenzia Nova" una fonte militare, precisando che l'aereo è stato abbattuto dalla contraerea dell'esercito sudanese. Rimane di fatto non rispettato anche il nuovo cessate il fuoco dichiarato fra le parti per un periodo di sette giorni, dopo l'intesa siglata sabato scorso dalle due delegazioni a Gedda, in Arabia Saudita. Proseguono anche gli scontri, con combattimenti segnalati a Khartum, Omdurman e Khartum Bahri, situata a nord della capitale.(Res)