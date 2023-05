Egitto-Libia: ministero Esteri egiziano, accogliamo con favore gli sforzi del Comitato 6+6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore gli sforzi profusi dal Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia (6+6), formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti con sede nella città orientale di Tobruk e da membri dell'Alto consiglio di Stato (la “camera alta” basata a Tripoli). Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato, affermando di attendere con impazienza che la Camera dei rappresentanti, l’Alto consiglio di Stato e il Comitato 6 + 6 completino il quadro giuridico necessario per lo svolgimento simultaneo delle elezioni presidenziali e parlamentari in Libia il prima possibile, al fine di consentire al popolo libico di realizzare le proprie aspirazioni e costruire il proprio futuro. La dichiarazione del ministero egiziano è giunta dopo che, ieri, il Comitato 6+6 ha annunciato di aver raggiunto il “pieno accordo” sui punti relativi alle elezioni del capo dello Stato e i membri del Parlamento. L’intesa, di cui non si conoscono ancora i dettagli, prevede a grandi linee che le elezioni parlamentari e presidenziali si svolgano in simultanea e che la prossima autorità legislativa sia composta da due camere, l'Assemblea nazionale e il Senato. Una nota del Comitato, tuttavia, osserva che c’è ancora bisogno di tempo per “formulare e completare il quadro legislativo”. Tradotto: è necessario un ulteriore passaggio nelle due camere prima che la legge entri in vigore.(Cae)