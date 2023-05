Maltempo: Ronzulli (FI), da governo subito risposta per garantire ricostruzione e messa in sicurezza zone devastate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a tragedie come questa servivano atti seri e concreti per tendere la mano alle popolazioni colpite. “Il governo ha risposto prontamente stanziando 2 miliardi per scuola, sanità, lavoro, turismo e imprese e per la sospensione dei mutui. Inoltre, per garantire la ricostruzione e la messa in sicurezza delle zone devastate dall'alluvione". Lo ha detto al Tg2 la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)