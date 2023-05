Grecia: Mitsotakis, distacco tra Nuova Democrazia e Syriza alle urne inaspettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente della Grecia e leader di Nuova Democrazia, Kyriakos Mitsotakis, ha affermato che prima delle elezioni del 21 maggio non si aspettava ci potesse essere il distacco emerso dopo il voto tra il suo partito e quello del principale rivale Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista. “Sapevo che stavamo andando bene, ma non mi aspettavo questa differenza, nessuno avrebbe potuto prevederla”, ha detto Mitsotakis durante un’intervista all’emittente televisiva “Alpha Tv”. “È stata una piacevole sorpresa e soddisfazione, che mi riempie anche di grande responsabilità”. Secondo i risultati elettorali ufficiali, Nuova Democrazia ha raccolto il 40,8 per cento dei voti, mentre Syriza-Alleanza progressista il 20 per cento. “Noi abbiamo vinto e loro hanno perso, questa è la realtà. Ma hanno vinto anche la società e il dialogo politico”, ha sottolineato Mitsotakis, dicendosi pronto a conquistare “una forte maggioranza” alla prossima tornata elettorale, che potrebbe essere indetta il 25 giugno.(Gra)