Veneto: Zaia, riordino di Vento Sviluppo e Veneto Innovazione renderà macchina amministrativa più efficiente

- Nella giornata di oggi, con la presentazione in Prima Commissione, ha preso il via l'iter di approvazione del progetto di legge regionale per la riorganizzazione di Veneto Sviluppo e Veneto Sviluppo in un unico gruppo. La scelta si è resa necessaria per "gestire al meglio i fondi della nuova Programmazione comunitaria, portando economie di scala, accentrando funzioni e servizi e rendendo sempre più efficiente la macchina amministrativa a servizio di cittadini e imprese", ha spiegato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Siamo convinti - ha proseguito - che questa riforma sarà un grande volano di sviluppo. E' un Veneto che guarda al futuro, con strumenti operativi che ci permetteranno di velocizzare i processi ed avere un controllo nella gestione ancor migliore". L'intervento è necessario "per rendere le società regionali più competitive e per rafforzare la spinta propulsiva che abbiamo il dovere di garantire alla nostra economia. La riorganizzazione di Veneto Sviluppo - ha poi proseguito Roberto Marcato, assessore regionale allo Svilupoo Economico - consentirà alle sue controllate di ricevere affidamenti diretti in regime in house providing. Il percorso ha previsto una forte condivisione con gli attuali soci privati, in primis gli istituti bancari, che hanno creduto nel progetto della nuova holding, favorendo una serie di passaggi importanti per portare la Regione Veneto a detenere l'intera quota di Veneto Sviluppo. Che si occuperà della gestione delle partecipazioni in altre società e dei fondi partecipativi, anche tramite la propria partecipata, Fvs Sgr. Un risultato che non si può ottenere senza un coinvolgimento sinergico dei soci privati, in tutte le fasi negoziali". Alla fine dell'iter, Veneto Innovazione sarà il soggetto che gestirà 600 milioni di euro da destinare a imprese con prestito o garanzie. (Rev)