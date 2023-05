Mar Cinese Meridionale: Cina posiziona tre fari di navigazione al largo delle Spratly (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha protestato contro la dichiarazione congiunta diramata dagli Usa e dalle Filippine, che accusa Pechino di compiere alcune "manovre illegali" nel Mar Cinese Meridionale. La Cina è "seriamente preoccupata" per le accuse dei due Paesi, il cui documento distorce i fatti e getta discredito sulle legittime attività condotte da Pechino in materia di sicurezza marittima, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa del 12 aprile. Il 14 aprile l'ambasciatore cinese a Manila, Huang Xilian, è tornato ad accusare le Filippine di "soffiare sul fuoco" delle tensioni regionali espandendo l'accesso delle forze armate degli Stati Uniti alle loro basi militari. "I fatti parlano più forte delle parole. Ovviamente, gli Usa vogliono approfittare dei nuovi siti militari per interferire nella situazione nello Stretto di Taiwan, per perseguire i propri obiettivi geopolitici e portare avanti la propria agenda anti-cinese a spese della pace e dello sviluppo delle Filippine e della regione", ha dichiarato il diplomatico. (Cip)