Amministrative: Patriarca e Martusciello (FI), a Marano sostegno a Izzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il professor Michele Izzo è il profilo ideale per la carica di sindaco di Marano, una persona di grandi competenze e capacità. Siamo convinti che sarà in grado di rappresentare una risorsa importante per il rilancio del territorio". Lo hanno affermato Annarita Patriarca, deputata e commissaria provinciale di Forza Italia e Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale del partito azzurro. "Izzo - hanno aggiunto - è un profondo conoscitore della comunità locale e la sua elezione potrà rappresentare l'occasione di rilancio di una realtà difficile ma ricchissima di potenzialità. Il professore Izzo è una persona perbene che rappresenterà, grazie alla sua preparazione, alla sua passione e alla sua onestà, un elemento di discontinuità con il recente passato di Marano". "Il professor Izzo ha a cuore il futuro dei suoi concittadini, dei giovani e di tutto il territorio ed è lontano anni luce dalle logiche della bassa politica e del compromesso. Per questo motivo Forza Italia, oggi sostiene con convinzione la sua candidatura, invita tutti i cittadini, gli elettori di centrodestra, e quanti si riconoscono nei nostri valori, a votare compatti per lui nel ballottaggio che si terrà questo week-end. C'è bisogno di un ultimo sforzo per il futuro della città e della sua comunità, che ha bisogno di buona amministrazione e stabilità politica", hanno concluso. (Ren)