Ue: Lagarde (Bce), dobbiamo essere preparati all'era digitale

- La Banca centrale europea (Bce) e l'euro devono essere “preparati per l'era digitale in cui stiamo entrando”, con una società “influenzata dall'intelligenza artificiale” che ha anche “lati minacciosi”. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard” in occasione del 25mo anniversario dell'istituzione. Lagarde ha aggiunto che l'Eurotower deve “continuare ad adattarsi” alle sfide del futuro, ma “senza dar via quanto ottenuto” nel passato. In questa prospettiva, l'euro sarà ancora in banconote e monete, ma la Bce dovrà fornire la moneta unica europea anche in formato digitale, “se necessario”. A tal fine, la Bce sta “lavorando sodo”, così come per assicurarsi che “non vi sia altra valuta al mondo che prenda il posto dell'euro”. Allo stesso tempo, ha infine evidenziato Lagarde, l'obiettivo è far sì che “nessuna altra istituzione prenda il posto Bce” in quanto “elemento della sovranità europea”. (Geb)