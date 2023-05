Roma: Trombetti (Pd), vicini a famiglie Montespaccato, si conceda riscatto case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti del Pd, in una nota fa sapere: "Siamo assolutamente contrari allo sfratto delle 48 famiglie delle forze dell'ordine residenti da anni nel complesso immobiliare di Montespaccato. La commissione capitolina Patrimonio ha da tempo espresso parere favorevole al riscatto degli immobili da parte dei legittimi assegnatari, nel pieno rispetto della vigente normativa. Condividiamo l'appello del ministero delle Infrastrutture affinché la società costruttrice accetti le innumerevoli richieste di accordo da parte delle famiglie che rischiano altrimenti di finire per strada. Sollecitiamo che venga trovata quanto prima la soluzione ad un problema drammatico, troppo a lungo ignorato". (Com)