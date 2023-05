Industria: Dal Fabbro (Iren), Italia può essere all’avanguardia per riciclo materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può candidarsi a essere all’avanguardia in Europa per il riciclo delle materie prime critiche. Lo ha detto il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, alla presentazione del rapporto “Materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Iren. Dal Fabbro ha spiegato il nostro Paese “è all’avanguardia almeno nel riciclo di alluminio, vetro, carta, plastica e ha tutte le possibilità di avere una leadership europea almeno per il 34 per cento delle materie prime critiche e diventare nel settore una piccola Cina”. “Una multi utility ha nel riciclo un’opportunità - ha continuato Dal Fabbro - l’importante è che ci creda e che ci investa”. “La cosa incredibile è che noi italiani mandiamo all’estero il 90 per cento dei nostri rifiuti che vengono lavorati e da cui vengono estratti oro, palladio rame e poi vengono rivenduti”, ha concluso Dal Fabbro. (Rin)