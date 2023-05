Cina: Casa Bianca, accuse infondate contro Micron sono risposta a posizioni del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse della Cina nei confronti dei prodotti della società statunitense Micron sono “assolutamente infondate”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta chiaramente di una risposta alle posizioni espresse dal G7 a Hiroshima nei confronti della Cina: alle accuse di coercizione economica, Pechino risponde con una ulteriore coercizione”, ha detto. (Was)