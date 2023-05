Napoli: non destano preoccupazione le condizioni della donna ferita nella sparatoria a Sant'Anastasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 35enne ferita ieri sera nel corso della sparatoria avvenuta a Sant'Anastasia e trasferita in nottata all'ospedale Cardarelli di Napoli non è in condizioni preoccupanti. "La signora - ha spiegato Patrizio Festa, responsabile del reparto Trauma Center del Cardarelli - ha riportato una ferita superficiale della parete anteriore dell'addome che non ha leso organi interni né ne ha superato lo spessore, per cui abbiamo la ragionevole certezza di dover curare una ferita che non può essere causa di danni permanenti o futuri. Ovviamente la prudenza è doverosa, per cui la signora resterà in osservazione al massimo per 48 ore, per poi valutarne la dimissione". (Ren)