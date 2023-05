Industria: Urso, Italia cresciuta più della media Paesi G7, Ocse e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è cresciuta più della crescita media dei paesi G7, Ocse e Unione europea. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla presentazione del rapporto “Materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Iren. Urso ha spiegato che “l’Italia ha smentito i profeti di sventura grazie alla capacità dinamica del sistema delle piccole e medie imprese che sanno stare e riorientare i mercati meglio delle multinazionali che avevano allungato troppo le catene produttive”. (Rin)