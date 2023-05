© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca "Zaia è il governatore più amato d'Italia. Quasi il 70 per cento dei consensi da parte dei veneti secondo un sondaggio Swg. Complimenti a Luca, ancora una volta riconfermato in cima alla classifica del gradimento dei presidenti di Regione". Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Stefani, coordinatore del partito in Veneto. (Rin)