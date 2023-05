Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato gli attacchi razzisti subiti dal calciatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius 'Vini' Junior, durante una partita del campionato di calcio spagnolo domenica 21 maggio e denunciato che le misure adottate finora per combattere il razzismo nello sport non sono sufficienti. "Gli abusi subiti da Vinicius Junior sono una prova della presenza del razzismo nello sport", ha detto Turk in una dichiarazione alla stampa. "Chiedo che i responsabili elaborino strategie per prevenire e contenere il razzismo. È necessario fare molto di più per sradicare la discriminazione razziale e ciò deve iniziare ascoltando gli afro-discendenti, coinvolgendoli in modo significativo nell'adozione di misure concrete per agire in base alle loro preoccupazioni", ha affermato. (segue) (Brb)