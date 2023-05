Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turk ha anche indicato che preparerà un rapporto da consegnare alle federazioni sportive e ha criticato la mancanza di interesse da parte della Fifa e di altre organizzazioni legate al mondo del calcio sulla questione dei diritti umani. "Credo che le organizzazioni sportive debbano guardare più da vicino ai diritti umani", ha detto Turk. "Abbiamo visto cosa è successo e ho chiesto al mio ufficio di preparare una relazione dettagliata ed elaborare delle linee guida per aiutare le federazioni a capire l'importanza di mantenere alti standard per i diritti umani. Lo sport unisce le persone ed è positivo. Ma bisogna fare i conti con le zone d'ombra", ha affermato. L'alto commissario Onu ha commentato positivamente le iniziative legali delle autorità spagnole e gli arresti effettuati. Ma ha insistito che la risposta debba arrivare dagli organismi sportivi. "Il razzismo è totalmente inaccettabile e dobbiamo trovare modi per sradicarlo completamente nel 21mo secolo", ha riferito. "Questo obiettivo richiede da coloro che organizzano eventi sportivi di assumersi seriamente la responsabilità di questo problema", ha concluso. (segue) (Brb)