Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti (3)

- I ministeri dell'Uguaglianza razziale di Brasile e Spagna hanno condannato in modo "netto e assoluto" il razzismo nello sport e "la violenza da questo generata", emersi in occasione degli attacchi al calciatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius 'Vini' Junior, durante una partita del campionato di calcio spagnolo domenica 21 maggio. "Dichiariamo la nostra più netta e assoluta condanna del razzismo nello sport e della violenza che da questo nasce, che costituisce una grave violazione dei diritti umani e perpetua la disuguaglianza e la discriminazione in tutti gli ambiti della società", si legge in una dichiarazione congiunta. "Atteggiamenti razzisti, sessisti e fascisti dentro e fuori i campi di calcio sono intollerabili in una democrazia", prosegue. (segue) (Brb)