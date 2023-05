Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manifestiamo la nostra solidarietà incondizionata a Vinicius Junior, calciatore aggredito, così come a tutti gli atleti, professionisti e non, che quotidianamente subiscono violenze razziste in ambito sportivo. Lo sport deve essere un riflesso dei valori di uguaglianza, rispetto e diversità che guidano le nostre società e non c'è posto in esso per coloro che promulgano messaggi di odio, razzismo, persecuzione e intolleranza", prosegue la nota. "Insistiamo sull'obbligo delle istituzioni competenti di rispondere con la massima diligenza per agire in questo e in altri casi che non possono rimanere impuniti, assicurando l'accompagnamento, la protezione e il risarcimento delle vittime di questi crimini" sottolineano i ministeri. (segue) (Brb)