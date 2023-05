Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il razzismo è strutturale nelle nostre società. Eventi come quello avvenuto a Valencia non sono isolati, ma sono profondamente radicati nella società. Gli Stati devono riconoscere e proteggere i diritti di coloro che ne soffrono e attuare politiche pubbliche efficaci che affrontino vigorosamente il razzismo, riducano i livelli di vulnerabilità e violenza e proteggano i popoli tradizionali e le comunità di migranti", prosegue la nota, in cui si evidenzia che recentemente il governi di Brasile e Spagna hanno firmato un accordo di cooperazione in merito. (segue) (Brb)