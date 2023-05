Brasile: Onu condanna attacchi razzisti a Vinicius Junior, misure contro razzismo non sufficienti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vinicius è stato vittima di attacchi razzisti durante la partita tra Valencia e Real Madrid valida per la 35esima giornata della Liga. Nel secondo tempo una parte del pubblico dello stadio Mestalla di Valencia ha iniziato a inveire contro l'atleta afro-discendente chiamandolo "scimmia". La statua del Cristo redentore di Rio de Janeiro è rimasta spenta lunedì per un’ora in segno di solidarietà con il calciatore brasiliano. Il Santuario arcidiocesano che gestisce il monumento ha spento le luci in collaborazione con la Federcalcio brasiliana e l'Osservatorio sulla discriminazione razziale nel calcio. “(Questa azione) è un simbolo della lotta collettiva contro il razzismo e in solidarietà con il giocatore e tutti coloro che subiscono pregiudizi in tutto il mondo", ha affermato il gruppo in una dichiarazione alla stampa. “Un'azione di solidarietà che mi commuove”, ha commentato il calciatore in un tweet. (Brb)