Fvg: assessore Attività produttive, cresce numero imprese del terziario

- Il Friuli Venezia Giulia si dimostra una regione in salute dal punto di vista economico e imprenditoriale. "Il numero delle imprese del terziario cresce, in controtendenza rispetto al dato nazionale, e lo strumento dei Confidi si conferma strategico per favorire l'accesso al credito e accelerare sugli investimenti". Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. "L'aumento dell'indice di fiducia degli imprenditori per l'andamento economico e per il futuro delle proprie attività è un attestato del gran lavoro fatto dalla Regione in collaborazione con le associazioni di categoria in questi anni. Nella precedente legislatura abbiamo messo a disposizione del terziario mezzo miliardo di euro per superare la crisi”, ha concluso l’assessore. (Rin)