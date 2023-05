Imprese: Bergamotto chiede cambio di passo per Industria Italiana Autobus, se serve sostituire vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto il tavolo di crisi per l’Industria Italiana Autobus, con stabilimenti a Flumeri (Av) e a Bologna. Nel corso della riunione tra le istituzioni, i vertici dell’azienda, i soci Invitalia e Leonardo e le organizzazioni sindacali, dopo aver illustrato lo stato di attuazione del piano industriale, sono state evidenziate – riferisce una nota – delle difficoltà operative e gestionali nonostante le iniezioni di liquidità effettuate dai soci pubblici, anche a seguito della ricapitalizzazione. Il sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, ha stigmatizzato la situazione attuale e la gestione operativa della società, chiedendo ai soci Invitalia e Leonardo di attuare ogni urgente iniziativa per raggiungere gli obiettivi prefissati dal piano industriale, fino a favorire un cambio di passo anche nel segno della discontinuità se necessario. (Rin)