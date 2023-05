Ue: Lagarde (Bce), nostro mandato è stabilità dei prezzi, non contraddizione con altri compiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato della Banca centrale europea (Bce) è “la stabilità dei prezzi” e gli ulteriori compiti che ha acquisito negli anni non sono in contraddizione con questo obiettivo. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard” in occasione del 25mo anniversario dell'istituzione. Secondo Lagarde, “no vi sono compromessi tra la politica monetaria, ossia l'obiettivo della stabilità dei prezzi, da un lato, e la stabilità finanziaria dall'altro”. Inoltre, l'Eurotower dispone di “diversi strumenti per affrontare entrambi”, perché “non vi è stabilità dei prezzi senza quella finanziaria”. La presidente della Bce ha proseguito: “Non accetteremo compromessi e utilizzeremo gli strumenti più opportuni, né ritengo che il nostro mandato sia troppo ampio, perché è la stabilità dei prezzi”. Come sottolineato dalla presidente della Bce, “per aggiungere questo obiettivo, dobbiamo anche considerare come si sta sviluppando l'economia, quali rischi sono all'orizzonte e come possiamo contrastarli”, per esempio il cambiamento climatico. Ai critici secondo cui l'Eurotower dovrebbe occuparsi esclusivamente di questioni di breve periodo, Lagarde ha replicato: “Sfortunatamente, l'orizzonte si avvicina sempre di più ogni anno e dobbiamo prestare attenzione, senza deviare dal nostro mandato della stabilità dei prezzi”. (Geb)