Decreto Ponte: da Senato via libera definitivo con 103 voti favorevoli

23 luglio 2021

- Con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto decreto Ponte. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, presente in Aula gran parte del tempo, ha convocato un conferenza stampa alle 18.20 presso la Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. Una scheda della Lega, partito che ha molto investito sul via libera al Ponte, spiega alcuni dettagli dell'opera in cui lavori dovrebbero iniziare nel 2024. Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. Il progetto tecnico ad oggi "è costituito da 8.000 elaborati progettuali e prevede: una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri; una larghezza dell'impalcato di 60,4 metri; un'altezza delle torri di 399 metri; un'altezza del canale navigabile centrale di 65 metri per il transito di grandi navi. Sono sei le corsie stradali previste (tre per ciascun senso di marcia compresa la corsia di emergenza) e due binari ferroviari, per una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno". L'opera è stata progettato – spiega la Lega - con una "resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di 'terza generazione' stabile fino ad una velocità del vento di 270 km/h. Grande attenzione è stata posta alle opere di collegamento: nel progetto definitivo sono previsti 20,3 km di collegamenti stradali e 20,2 km di collegamenti ferroviari". (Rin)