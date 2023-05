Decreto Ponte: Ronzulli (FI), siciliani non saranno più cittadini di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I siciliani non possono continuare ad essere italiani di serie B, pagando una mancanza di continuità territoriale che costa quasi 6 miliardi ed è una tassa occulta che alimenta il gap con il resto del Paese. Lo ha detto intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul dl Ponte sullo Stretto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. “Il Reddito di cittadinanza è costato, in un anno, quanto il Ponte, con la differenza che il reddito ha generato assistenzialismo mentre il Ponte creerà ricchezza. Vinceremo questa grande sfida ingegneristica, perché siamo la patria del genio, e apprezziamo il coraggio della premier Meloni e la scelta del ministro Salvini di varare un decreto per imprimere un cambio di passo. Questo è un impegno che Forza Italia mantiene con i suoi elettori", ha aggiunto Ronzulli. (Rin)