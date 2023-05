Turchia-Italia: ambasciata ad Ankara organizza "La qualità che illumina" per Italian Design Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La qualità che illumina" è il tema dell'Italian Design Day di quest'anno, organizzato ieri ad Ankara dall'ambasciata d’Italia nel quadro del format "Sustain-it", una serie di iniziative per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della sostenibilità attraverso le sue varie declinazioni. Lo ha riferito un comunicato dall’ambasciata d'Italia. L'ambasciatore Giorgio Marrapodi, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra Italia e Turchia sul tema del design, mettendo a sistema e valorizzando le rispettive competenze, un dialogo che passa anche attraverso il coinvolgimento delle università dei due Paesi, accanto agli architetti italiani Eugenio Cipollone di "Insula architettura e ingegneria" e al professore Adriano Caputo di "Studioillumina", che hanno condiviso la propria esperienza nella ristrutturazione della Cisterna Basilica di Istanbul, gioiello nel cuore del Corno d'Oro realizzata in collaborazione con lo studio turco Atelye70, esempio di grande valore dell'illuminotecnica italiana insignita di numerosi riconoscimenti a livello internazionale. (segue) (Com)