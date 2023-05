Turchia-Italia: ambasciata ad Ankara organizza "La qualità che illumina" per Italian Design Day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ottica di un proficuo confronto tra generazioni, i numerosi partecipanti all'evento hanno poi potuto valutare i lavori realizzati da 15 studenti turchi selezionati dall'ambasciatrice del design italiano ad Ankara, la professoressa Bahar Gedikli Bilgin, ispirati al design italiano dell'illuminazione. In linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto, per l'allestimento sono stati utilizzati materiali e componenti sostenibili, incluse le unità espositive. L'evento è stato inserito nel programma ufficiale del Festival della Sostenibilità 2023 realizzato in Italia e nel mondo dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile dall'8 al 24 maggio. (Com)