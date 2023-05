Indonesia: ex presidente Megawati critica riforma comandi militari, “ci stiamo preparando alla guerra?”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente dell’Indonesia, Megawati Sukarnoputri, ha criticato duramente il piano avanzato dall’esercito per l’istituzione di comandi militari regionali in ogni provincia. Lo ha fatto, scrive il quotidiano “South China Morning Post”, in occasione di un evento organizzato dal think tank governativo che porta il suo cognome e che fu fondato da suo padre Sukarno, primo presidente dell’Indonesia indipendente. A capo del Partito democratico di lotta (Pdi-P), che include tra le sue fila anche l’attuale capo dello Stato Joko Widodo, Megawati ha domandato quale sia la ragione della proposta annunciata dal ministro della Difesa Prabowo Subianto, secondo cui si tratta di “un’iniziativa chiave per la strategia di sicurezza” del Paese. “Dicono che ci sarà un comando militare in ogni regione. Io dico invece che dovremmo ridurli. Non siamo in guerra con nessuno. O forse stiamo per dichiararla?”, ha domandato l’ex presidente. Secondo Megawati, le forze armate dovrebbero rafforzare la propria capacità di prevenzione dei conflitti invece di riorganizzarsi per alimentare interessi personali. L’Indonesia ha attualmente 15 comandi regionali nelle sue 38 province. (Fim)