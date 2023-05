Decreto Ponte: Fregolent (Azione-Iv), diciamo sì ma incalzeremo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi diremo sì a questo decreto. Quella di poter dire 'si inizia' è una opportunità che capita una volta ogni tanto. Noi saremo qui ad incalzare il governo perché questo 'si inizia' avvenga veramente". Lo ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia viva, Silvia Fregolent, in Aula a palazzo Madama, durante le dichiarazioni di voto al decreto sul ponte sullo Stretto. "Noi pensiamo - ha spiegato la parlamentare - che le infrastrutture non abbiano colore politico, e che vadano fatte per il bene del paese. Prendiamo il Tap: c'era chi pensava che il Tap sarebbe stata una devastazione ambientale, che in Puglia non ci sarebbero stati più turisti. Ovviamente, niente di tutto questo è avvenuto. Per fortuna il governo Renzi ha fatto il Tap, e ora, anche grazie al Tap, la crisi energetica è stata attenuata. Ricordo poi al ministro Salvini - ha aggiunto Fregolent - che le opere iniziate in Sicilia e in Calabria da lui rivendicate, sono anche frutto del lavoro fatto dai governi precedenti, a partire da quello Renzi. A questo decreto quindi diremo sì, perché non vogliamo fornire alibi a nessuno che le opere non si fanno. E perché questa infrastruttura è necessaria per completare il corridoio europeo scandivano-mediterraneo. Secondo noi il progetto del 2011 andava modificato, ma noi siamo per il fare. Se il governo dice che in questo modo si accelera l'avvio dei lavori, noi ci fidiamo: ma incalzeremo e valuteremo". (Rin)