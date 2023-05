Turchia-Arabia Saudita: esportazioni aumentate del 600 per cento dopo normalizzazione rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi del 2023, i Paesi con cui la Turchia ha intensificato l’export in termini di valore sono stati la Russia e l'Arabia Saudita, rispettivamente con 1,7 miliardi di dollari e 673,9 milioni di dollari. A seguire si sono posizionati Francia, con 418,8 milioni di dollari, Ucraina, con 398,6 milioni di dollari, Svizzera, con 263,4 milioni di dollari, Kazakhstan, con 251,9 milioni di dollari, Emirati Arabi Uniti, con 229,3 di dollari, Bielorussia, con 192,7 milioni di dollari, Slovenia con 181,5 milioni di dollari e Georgia, con 141,2 milioni di dollari. Va ricordato che il settore dei tappeti è emerso come industria leader nelle esportazioni turche verso l'Arabia Saudita, grazie a una vendita di tappeti che ha raggiunto un valore pari a 109,4 milioni di dollari. A seguire, altri settori degni di nota sono stati quelli di cereali, legumi, semi oleosi e prodotti simili che hanno raggiunto la somma di 81,2 milioni di dollari, nonché l'industria chimica e i suoi prodotti, con 77,9 milioni di dollari. L'abbigliamento e i capi confezionati hanno registrato incassi per un valore di 66,8 milioni di dollari. Anche il settore dell'elettricità e dell'elettronica ha dato un contributo significativo, con esportazioni pari a 56,6 milioni di dollari. Esaminando la distribuzione regionale delle esportazioni, Istanbul è la città in testa che ha incassato 336,2 milioni di dollari, seguita dalla provincia sud-orientale di Gaziantep, con 120,8 milioni di dollari. Le città di Ankara, Hatay e Bursa hanno invece registrato rispettivamente 48,4 milioni di dollari, 44,7 milioni di dollari e 28,5 milioni di dollari di vendite all'estero da gennaio ad aprile 2023. (Tua)