Italia-Angola: incontro Meloni-Lourenco, focus sul rafforzamento delle relazioni economico-commerciali

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il presidente della Repubblica dell’Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço, in occasione della sua visita di Stato in Italia. Al centro dei colloqui, riferisce Palazzo Chigi in una nota, l’ulteriore rafforzamento delle relazioni economico-commerciali, soprattutto in campo energetico, dell’agroindustria e della transizione ecologica. L’incontro ha inoltre offerto l’opportunità per discutere delle principali crisi regionali, con particolare attenzione al Sudan e alla Regione dei Grandi Laghi. E’ stata ampiamente condivisa l’importanza di assicurare la stabilità e la prosperità del Continente africano, nell’ottica di costruire un partenariato paritario e reciprocamente vantaggioso. (Com)