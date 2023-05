Ue: Lagarde (Bce), le crisi ci hanno rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce è stata rafforzata dalle crisi che ha attraversato, da quella finanziaria a quella del debito, dalla pandemia di Covid-19 al rincaro dell'energia. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard” in occasione del 25mo anniversario dell'istituzione. In particolare, Lagarde ha citato il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900): “Ciò che non ti distrugge ti rende più forte”. La presidente della Bce ha quindi evidenziato che “l'euro è molto più forte oggi di quanto non fosse dopo tutte le crisi”. Per Lagarde, la moneta unica europea è “come un bambino che ha dovuto crescere molto in fretta a causa di molte avversità”. Oggi, ha infine affermato la presidente della Bce, l'Eurotower ha “maggiori responsabilità” perché alla politica monetaria con l'obiettivo della stabilità dei prezzi si sono affiancate la vigilanza degli istituti di credito dell'area dell'euro e “la salute” del suo sistema bancario. (Geb)