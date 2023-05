© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha dichiarato di non credere che gli Stati Uniti andranno incontro ad un default. Parlando con i giornalisti al Congresso, McCarthy ha affermato di sperare che “oggi si possa fare qualche progresso verso un accordo definitivo: in ogni caso, non credo che andremo incontro al default”. (Was)