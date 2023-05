Algeria: polizia arresta l’attivista Karim Tabou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore e attivista politico algerino Karim Tabou, figura di spicco dell’Hirak, il movimento di protesta che nel 2019 ha portato alla destituzione dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, è stato arrestato ieri dalla polizia. Lo ha annunciato oggi l’avvocato Toufik Belaali, spiegando che Tabou si trova sotto custodia della polizia nel carcere di Dely Ibrahim in attesa di comparire davanti ai giudici. Non sono note né le accuse, né le date del processo a suo carico. Tabou era stato recentemente condannato a una pena detentiva per oltraggio all'ex presidente del Consiglio dei diritti umani, Bouzid Lazhari, risalente al 2021. L'attivista politico, fa sapere la stampa algerina, è perseguito per vari presunti reati, tra cui manifestazione senza permesso, diffamazione, oltraggio a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, diffusione di foto senza l'autorizzazione del titolare, attentato all’unità nazionale. L’oppositore algerino era stato perseguito nel 2019 per due casi con più capi di imputazione, prima di essere scarcerato nel luglio 2021 in base a una decisione di rilascio provvisorio emessa dal Consiglio giudiziario di Algeri.(Ala)