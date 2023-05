Decreto Ponte: Ronzulli (FI), mafia non lo vuole ma noi non abbiamo paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri in quest'Aula, durante la commemorazione dell'anniversario delle vittime della strage di Capaci, tutti hanno condannato duramente la mafia. Le belle parole, però, devono essere conseguenti perché di fronte alla domanda 'Chi non vuole il ponte sullo Stretto?', non si può fare finta di non sapere che a non volerlo è proprio la mafia". Lo ha detto, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge sul ponte sullo Stretto, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "È la mafia che, negando la realizzazione di un'opera strategica infrastrutturale, tiene una Regione isolata - ha aggiunto la parlamentare -. Faccio allora un'altra domanda: vogliamo una Regione libera o una Regione terreno di coltura delle cosche mafiose? Noi vogliamo una Sicilia virtuosa, una Regione che si affacci per la prima volta a un sistema logistico, economico, imprenditoriale, infrastrutturale e commerciale degno di questo Paese. Noi non abbiamo paura di combattere anche quella mafia che il Ponte non lo vuole perché vuole tenere in scacco la Sicilia". (Rin)