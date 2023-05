Italia-Arabia Saudita: senatore Borghi incontra delegazione saudita per affari yemeniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è tenuto oggi, a Palazzo Giustiniani, un incontro tra una delegazione ufficiale dell’Arabia Saudita per gli affari dello Yemen, presieduta da Mohammed bin Saeed al Jaber, supervisore generale del Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, Sdrpy) e ambasciatore dell'Arabia Saudita in Yemen, e il senatore Enrico Borghi del gruppo Italia Viva-Azione-Renew Europe e membro della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama e del Copasir. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva. Al centro del colloquio, i temi legati alla stabilizzazione e alla sicurezza della regione araba e del raggiungimento della pace in Yemen, oltre che i rapporti bilaterali di cooperazione di amicizia tra l'Italia ed il Regno dell'Arabia Saudita. Nell'ambito del colloquio, il senatore Borghi ha sottolineato il caso della cittadina italiana Ilaria De Rosa, trattenuta in regime di detenzione da due settimane in un carcere nei pressi di Gedda, perorando una attenzione al fine di una positiva soluzione del caso ed un riscontro alla famiglia della hostess italiana e alle istanze da essa portate. Assicurazioni circa l'immediata attivazione della rete diplomatica in tal senso sono state fornite da Mohammed bin Saeed al Jaber.(Res)