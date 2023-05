Serbia-Kosovo: inviato Usa, attuazione accordo normalizzazione rapporti possibile entro estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina è un "grande traguardo" e uno "storico passo avanti" nello sviluppo delle relazioni. Lo ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un'intervista all'agenzia di stampa montenegrina “Mina”. Escobar ha affermato di "non vedere alcun motivo" per cui l'accordo sulle questioni ancora in sospeso non possa essere raggiunto entro la fine dell'estate. Come ha spiegato l'inviato, in Serbia ci sono alcuni elementi che devono essere completati per quanto riguarda il riconoscimento delle targhe automobilistiche, documenti d'identità e altre dettagli. "Anche il Kosovo dovrebbe formare l'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Mi dispiace, questa non è una richiesta. È un obbligo", ha detto Escobar, spiegando che gli Stati Uniti vogliono che questi processi avvengano il prima possibile. Escobar ha ricordato che l'accordo tra le due parti è giuridicamente vincolante e che ora la questione è come attuarlo pienamente. L'inviato statunitense si è detto ottimista sul raggiungimento dell'obiettivo e ritiene che il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic "possano mostrare il coraggio politico necessario per compiere i passi giusti". (Seb)