Serbia-Kosovo: Petkovic, polizia di Pristina ha arrestato pensionato di Belgrado

- Un cittadino serbo di 72 anni è stato arrestato dalla polizia del Kosovo dopo essersi recato con la moglie nella città di Pec per un’udienza in tribunale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tanjug”, citando quando reso noto dal direttore dell’Ufficio per il Kosovo e la Metochia, Peter Petkovic. “Nonostante avesse subito un’operazione alla colonna vertebrale e soffrisse di ipertensione, all’uomo non è stato concesso di portare neanche una borsa di medicinali”, ha denunciato Petkovic, sottolineando che l’Ufficio per il Kosovo e la Metochia ha assunto un team di avvocati per la difesa. “Ho contattato personalmente la famiglia per offrire ogni tipo di aiuto ulteriore”, ha fatto sapere Petkovic, precisando di aver informato direttamente l’inviato speciale dell’Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak.(Seb)