Libia: perché è altamente improbabile che le elezioni si svolgano entro il 2023 (3)

- Una fonte dell’Alto Consiglio di Stato ha spiegato a “Nova” che le elezioni devono necessariamente tenersi entro 240 giorni dall'emanazione delle leggi. Siccome tali leggi non sono ancora state emanate, e nella migliore delle ipotesi non saranno approvate prima di giugno, è altamente improbabile che il voto si tenga entro il 2023 come richiesto dalle Nazioni Unite. “Si voterà forse all’inizio del prossimo anno. A patto, però, che siano risolte alcune questioni”, aggiunge la fonte. Questioni come la doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto consiglio di Stato di Tripoli (una sorta di Senato con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le nomine e le decisioni più rilevanti) è fermamente contrario al doppio passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti è favorevole. Un altro nodo riguarda gli incarichi militari: per il “Senato” i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale Haftar, la questione non sarebbe un problema. C’è divergenza di vedute anche sulla divisione dei poteri tra il premier e il presidente, così come sull’imposizione della Shari’a, la legge islamica. (segue) (Lit)