Abruzzo: Osservatorio della legalità, iniziativa “Teorema Falcone” a Sulmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale e presidente dell'Osservatorio regionale della Legalità, Antonietta La Porta, ha partecipato alla rappresentazione teatrale "Teorema Falcone", a cura della Compagnia Cast di Isernia, nell'ambito di una iniziativa rivolta agli studenti delle Scuole medie superiori di Sulmona che si è svolta nella splendida cornice della storica sala del cinema Pacifico. Lo spettacolo, a cui hanno assistito gli allievi, sintetizza le indagini, i pensieri e le riflessioni di Giovanni Falcone ed il suo rapporto speciale con Paolo Borsellino. Sono stati riportati in scena gli interrogatori con Buscetta, fondamentali per capire il funzionamento di Cosa Nostra e del sistema mafioso. Oltre alla recitazione, era prevista anche la proiezione di immagini di repertorio per uno spettacolo nel suo complesso certamente suggestivo e di grande impatto emotivo. "Conoscere alcune pagine più tristi della storia del nostro Paese – afferma il presidente dell'Osservatorio regionale della Legalità Antonietta La Porta – è un'operazione fondamentale per una crescita civile e culturale di molti giovani studenti. Lo strumento della cultura aiuta la memoria storica e contribuisce ad acquisire il valore universale della libertà e della Legalità". L'iniziativa è stata organizzata dall'Osservatorio regionale della Legalità in collaborazione con l'Associazione Culturale Novecento. Ottima la risposta degli Istituti scolastici che hanno aderito con favore all'iniziativa. Presenti gli studenti del Polo Liceale Ovidio e del Polo Scientifico Tecnologico Fermi della città di Sulmona. (Gru)