Sanità: Schillaci, dare a tutti possibilità cure palliative

- “Credo che dare a tutti la possibilità di cure palliative, in un momento complesso della vita di chi ne ha bisogno, sia un percorso qualificante. Ci stiamo organizzando perché ciò avvenga e ci teniamo moltissimo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferenza stampa di presentazione della 22ma edizione della Giornata nazionale del Sollievo. “Il segnale dell’attenzione a questo problema è stato dato nella scorsa legge di bilancio, dove è stata attivata una scuola di specializzazione per formare dei professionisti che sappiano curare le persone in maniera adeguata le persone, accompagnandole in un momento delicato della loro vita. Ovviamente la massima attenzione è per i più piccoli e i più fragili e alle loro famiglie”, ha aggiunto. (Rin)