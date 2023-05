Libano: presidente parlamento Berri, porte dell’aula “non sono chiuse” per elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le porte del Parlamento “non sono chiuse” di fronte alla possibilità di tenere una sessione legislativa o dedicata all’elezione del nuovo presidente. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento, Nabih Berri, in un comunicato diffuso in occasione della "Giornata della resistenza e della liberazione", che ogni anno dal 2000, commemora il ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf) dal sud del Libano alla fine del conflitto israelo-libanese, avvenuto tra il 1985 e il 2000. Berri ha anche invitato "tutti i blocchi parlamentari ei deputati indipendenti a creare un clima di consenso e a superare gli ostacoli che impedirebbero l'elezione di un presidente che rappresenti la volontà dei libanesi". Il Libano è senza un presidente dello scorso 31 ottobre, giorno in cui è scaduto il mandato dell’ex capo dello Stato Michel Aoun. Nonostante siano state organizzate undici sessioni elettorali, i deputati libanesi non hanno trovato un accordo per eleggere un suo successore, in un momento critico per il Paese dei cedri, che dal 2019 è sprofondato in una grave crisi economica. (segue) (Lib)