Medio Oriente: portavoce Ue, Israele revochi decisione su insediamenti in Cisgiordania

- L'Unione europea è gravemente preoccupata e condanna la decisione delle autorità israeliane di consentire ai loro cittadini di stabilire una presenza permanente nell'avamposto di Homesh, nella Cisgiordania occupata. È quanto si legge in una dichiarazione di Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, (Eeas). "L'Ue esorta il governo israeliano a revocare questa decisione e quella presa il 17 maggio, per proseguire nei piani per costruire più di 600 unità abitative negli insediamenti esistenti e in quelli nuovi in Cisgiordania", si legge ancora nella nota. "Gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale e minano la fattibilità della soluzione dei due Stati. Tali azioni unilaterali vanno contro gli sforzi per ridurre le tensioni sul terreno", continua Stano. "L'Ue ha appreso con sgomento che la comunità palestinese di Ein Samiya, nella Cisgiordania occupata, composta da 172 persone, tra cui 78 bambini, è stata costretta ad abbandonare definitivamente le proprie case a causa dei ripetuti attacchi dei coloni e degli ordini di demolizione. L'Ue condanna fermamente la violenza dei coloni e invita Israele ad accertare eventuali responsabilità", conclude il portavoce Ue. (Beb)