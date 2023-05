Francia: Le Pen respinge accuse di collusione con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha respinto le accuse che la vedevano collusa con la Russia, soprattutto a causa di un prestito ottenuto nel 2014 da una banca ceco-russa. "Se mi avesse impegnato ad una qualunque cosa, non avrei firmato", ha detto Le Pen intervenendo dinnanzi alla Commission inchiesta sulle ingerenze straniere dell'Assemblea nazionale. "Ho firmato un prestito con la banca, non ho firmato un prestito con Vladimir Putin", ha aggiunto la deputata. Le Pen in passato si è più volte schierata al fianco di Mosca, soprattutto difendendo l'annessione della Crimea. Ma con l'aggressione russa all'Ucraina, la leader dell'estrema estrema destra ha criticato il Cremlino.(Frp)