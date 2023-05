Imprese: Nagel (Mediobanca), se presentiamo piano qui è per portarlo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riconferma in autunno "se siamo qui a presentare il piano e ci ho lavorato, è perché possa essere utile portarlo avanti". Lo ha detto l'amministratore delegato Alberto Nagel rispondendo durante la conferenza stampa sul Piano al 2026 dell'istituto di Piazzetta Cuccia in corso oggi a Milano. L' Ad ha sottolineato che l'istituto ha "tanti collaboratori validi, mi piace che Mediobanca cresca, ma la mia parte è secondaria rispetto al piano". La riconferma si riferisce all'assemblea del prossimo ottobre, tenendo conto dell'aumento della quota al 10 per cento dell'imprenditore Caltagirone. A proposito dell'incremento della quota in Mediobanca da parte dell'imprenditore romano, Nagel ha risposto "rispondiamo solo sul piano". (Rem)