Bulgaria: Commissione europea, sospendere misure sostegno energetico per ridurre deficit

- Entro la fine di quest’anno il governo della Bulgaria, al fine di ridurre il deficit statale, dovrebbe sospendere le misure di sostegno energetico. È quanto afferma la Commissione europea nelle raccomandazioni semestrali per il 2023-2024 indirizzate agli Stati membri dell'Ue. Il documento indica che le uniche misure possibili dovrebbero essere, se fiscalmente sostenibili, quelle finalizzate a proteggere le imprese e le famiglie più vulnerabili. Secondo la Commissione europea, la Bulgaria dovrebbe attuare una politica fiscale “ragionevole”, limitando l’aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale a non oltre il 4,6 per cento. Bruxelles insiste inoltre affinché il Paese garantisca l’effettivo assorbimento delle sovvenzioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dagli altri fondi dell’Ue, la rapida attuazione dei programmi della politica di coesione e la promozione della transizione verde e digitale. La Commissione europea raccomanda anche di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di sviluppare rapidamente le fonti di energia rinnovabile, per aumentare la flessibilità del sistema energetico. Secondo il documento, la Bulgaria dovrebbe poi rafforzare la sua rete di infrastrutture e accelerare la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica.(Seb)