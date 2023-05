Africa: Tajani, nell'Ue ora atteggiamento più consapevole sul continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio affari esteri dell'Unione europea c'è un atteggiamento più attento all'Africa rispetto ad una volta, con la consapevolezza che è necessario guardare anche al fronte sud e non solo a quello orientale. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un incontro con la stampa organizzato in Farnesina in concomitanza con la Conferenza delle Nazioni Unite sul Corno d'Africa. "C’è una presa di coscienza sul fatto che l'Europa non può lasciare l'Africa a interloquire solo con Russia e Cina: sta a noi assumere questo ruolo, capire che a volte le rivalità tra Stati danneggiano entrambi e avvantaggiano terzi", ha dichiarato Tajani, ricordando che "al di là del Mediterraneo accadono molte cose, fra queste la presenza (del gruppo paramilitare russo) Wagner".(Res)