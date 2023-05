Automobilismo: dal 1 al 4 giugno il Rally Italia Sardegna, promuoverà immagine turistica Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie ad una proficua collaborazione con l’Aci, la Regione sta puntando con convinzione su alcuni eventi motoristici per promuovere l’immagine della Sardegna in tutto il mondo. Il Rally Italia Sardegna è ormai una garanzia di successo ed è giunto alla ventesima edizione. Grazie agli oltre mille chilometri percorsi dai 74 equipaggi iscritti, in arrivo da 27 nazioni diverse, e grazie alla copertura televisiva le bellezze della nostra Isola potranno entrare nelle case degli appassionati in tutto il mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione, nella sede dell’Aci a Roma, del Rally Italia Sardegna, sesta prova del Mondiale, che si svolgerà in quattro giornate da giovedì 1 a domenica 4 giugno nelle strade della Gallura. I Comuni interessati dalla gara automobilistica sono Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Calangianus, Erula, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Monti, Olbia, Oschiri, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Santa Tresa di Gallura, Tempio Pausania e Tula. (segue) (Rsc)