Rpt-Maltempo: Musumeci, 94 per cento Italia a rischio frane, 60 per cento a rischio terremoto

- Ripetizione con titolo e testo corretti."Il 94 per cento del territorio" nazionale "è a rischio frane, a rischio idrogeologico, oltre il 60 per cento del territorio è a rischio terremoto". Lo ha detto in Senato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Occorre una "seria prevenzione per non continuare a piangere i nostri morti", ha aggiunto.(Rin)