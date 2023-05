Brasile: ministro Esteri incontra segretario generale Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il segretario generale delle Nazioni unite (Onu), Antonio Guterres. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il ministro e il segretario generale hanno discusso della riforma del Consiglio di Sicurezza e della presidenza di turno affidata al Brasile dal prossimo ottobre", si legge. "I due hanno anche parlato del conflitto in Ucraina, della crisi umanitaria ad Haiti e della promozione della parità di genere nel segretariato dell'Onu", conclude. La missione del ministro Mauro Vieira a New York ha incluso la partecipazione a un dibattito aperto presso il Consiglio di Sicurezza sulla protezione dei civili in aree di conflitto. (Brb)